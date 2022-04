Hausse des prix et pénurie : on replante du tournesol en Vendée

Pour Eric Porcher, c'est la saison des semis. Ce producteur avait prévu du maïs pour son champ. Mais au dernier moment au mois de mars, il a changé de stratégie. "Sur mes cultures de printemps, j'avais 30% de prévu en tournesol déjà à l'avance et j'avais des 70% prévus en maïs. Et donc j'ai complètement enlevé les 70% de maïs et j'ai fait 100% de tournesol. Mais il fallait pouvoir trouver des semences de tournesol", a-t-il confié. Le conflit russo-ukrainien a entraîné une perte d'approvisionnement. La demande est forte et les cours de nombreuses productions agricoles se sont envolés. Le tournesol est donc plus attractif qu'auparavant. De nombreux agriculteurs ont fait le même choix qu'Éric. Près de 100 000 hectares de tournesols vont être semés en plus cette année dans l'Hexagone. Mais pour aller plus loin, les producteurs demandent plus de moyens. Cette année, la culture de tournesol devrait ainsi occuper 800 000 hectares dans le pays. Les producteurs aimeraient poursuivre cette dynamique et visent les 900 000 hectares en 2023. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel