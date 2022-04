Hausse des prix : les Allemands font leurs courses en France

A l'extérieur d'un magasin français, les voitures avec des plaques allemandes sont de plus en plus nombreuses. A l'intérieur, certains rayons sont dévalisés dès l'ouverture. C'est le cas pour la farine, le sucre, mais surtout l'huile, plus chère et beaucoup plus rare outre-Rhin. "En Allemagne, on ne trouve plus rien. Tout est déjà vendu et les rayons sont vides", lance un client. A quelques kilomètres, de l'autre côté de la frontière, dans une enseigne hard-discount, certains rayons sont désespérément vides. Les supermarchés allemands rationnent les achats sur l'huile de tournesol, le sucre ou la farine pour parer au risque de pénurie. En conséquence, les consommateurs allemands jouent à saute-frontière. C'est le même phénomène dans les stations-service françaises. On constate des clients allemands en nombre et des files d'attente à la pompe. Depuis quelques semaines, les cuves d'un supermarché se vident à vitesse grand V. Le mois dernier en Allemagne, les prix ont grimpé d'environ 8% selon l'institut de statistiques du pays. TF1 | Reportage G. P. Vogel, J. Pasquier