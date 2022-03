Hausse des prix : les produits du quotidien toujours plus cher

Les pâtes, le café, l'huile... ces produits du quotidien vont voir leur prix augmenter dans les prochaines semaines, au grand désarroi des clients de ce supermarché. Un grand-père doit surveiller son budget de plus près. La hausse des prix devrait permettre aux industriels de compenser un minimum la hausse du leur coût de production. Certains consommateurs se montrent compréhensibles. Pour comprendre d'où viennent ces augmentations, il suffit de se rendre chez un producteur de cidre et de jus de pomme situé à quelques kilomètres. Premier constat : le prix du verre est beaucoup plus élevé. Au total, les coûts de production sont 20 à 30% plus cher depuis quelques mois. "A travers le carburant, tout a augmenté, parce qu'on doit tout transporter. Bien sûr que ça va se ressentir sur le consommateur final", explique Olivier Vauvrecy, gérant de "La Ferme de Billy" à Rots (Calvados). Mais le nouveau prix affiché en grande surface n'est qu'un bref répit. Depuis la fin des négociations, les charges ont encore augmenté. Il faudra attendre l'année prochaine pour pouvoir renégocier. TF1 | Reportage A. Vieira, X. Thoby