Hausse des retraites, combien allez-vous toucher ?

Alors que les premiers retraités commencent à avoir leurs nouvelles pensions ce vendredi matin, beaucoup ont déjà un avis tranché sur cette hausse. "Ça ne changera rien" ; "Comme la vie augmente énormément, le peu qu'ils vont nous donner ne servira pas à grand-chose", confient certains. Concrètement, 4% de hausse sur votre pension, qu'est-ce que cela représente ? Marie-Françoise, 66 ans, ancienne femme de ménage, touche une retraite de 807 euros. Elle a fait son calcul. La revalorisation ne concerne que la pension de retraite de base, soit 717 euros pour elle. La retraite complémentaire n'est pas concernée. Elle touche donc 28 euros de plus et ce mois-ci, c'est exceptionnel, car la somme est doublée, soit en tout 56 euros de plus sur son compte en banque. "Quand vous avez une petite retraite, ça fait du bien quand même", témoigne Marie-Françoise. Sauf exception, tous les retraités, qu'ils soient d'anciens fonctionnaires ou salariés du privé, sont concernés par cette revalorisation plafonnée à 60 euros. Quant à votre retraite complémentaire, vous devez attendre encore quelques mois pour savoir si la pension augmentera aussi. TF1 | Reportage T. Leproux, C. Chevreton, C. Moutot