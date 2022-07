Hausse des salaires : casse-tête dans les PME

Cette patronne le sait, les mois qui arrivent seront compliqués pour son entreprise. Spécialisée dans le matériel informatique, elle subit depuis 18 mois une hausse de tous ses coûts de production. Face à toutes ces hausses, impossibles pour Élian Poggi, directrice administrative et financière chez Uniformatic, d'augmenter ses 20 salariés, au risque sinon de devoir bientôt mettre la clé sous la porte. Mais dans les secteurs les plus en tension, augmenter les salaires est une nécessité. Dans le BTP par exemple, sans hausse, les salariés partent chez la concurrence. Hors de question pour Rudy Violet, tous ses employés gagnent désormais 10% de plus par mois, quitte à faire quelques concessions. "J'ai diminué mon salaire pour pouvoir donner à mes ouvriers (...) ça me paraissait normal", nous rapporte-t-il. Pour les PME qui sont dans l'impossibilité d'augmenter leurs salariés, le gouvernement souhaite tripler le montant de la prime exceptionnelle défiscalisée, dite "prime Macron". L'objectif de ce dispositif est simple, leur redonner du pouvoir d'achat. TF1 | Reportage C. Diwo, N. Robertson, O. Stammbach