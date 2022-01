Hausse des salaires : l'inflation peut avoir du bon

La hausse des prix a poussé les patrons à augmenter leurs salariés. Cette année, les salaires devraient augmenter de 2,36% en moyenne. Cela a déjà commencé dans de nombreux secteurs : dans l'hôtellerie-restauration par exemple, on constate plus de 16% d'augmentation. Cela représente au moins 90 euros de plus à la fin du mois pour un employé. Des hausses de salaires ont également été arrêtées dans le secteur des transports, de la propreté et la fonction publique, avec pour certains métiers, comme les assistantes scolaires, entre 40 à 100 euros net d'augmentation par mois. D'autres secteurs vont suivre, en particulier ceux qui ont du mal à recruter, pour rendre les postes plus attractifs. Beaucoup de Français qui ont contracté un prêt immobilier ou un crédit auto à un taux fixe vont aussi tirer bénéfice de cette situation. Si vos salaires augmentent et que le coût du crédit ne change pas, il pèsera moins dans vos finances. Par ailleurs les taux de crédit étant très bas, de l'ordre de 1% pour l'immobilier, avec une telle inflation, il devient très avantageux d'emprunter. C. Adriaens-Allemand