Hausse des ventes de sandwichs : quels sont les préférés des Français ?

Difficile de faire son choix. Dans cette boulangerie, près de 200 sandwichs sont vendus tous les midis et les clients y trouvent des avantages. Une vingtaine de saveurs différentes sont proposées pour plaire à tous. Les ventes devraient encore augmenter. Mercredi, cette baguette a été élue Meilleure Baguette Tradition de France. Beaucoup sont venus ce jeudi pour l'acheter. "Je passais dans le coin et j'en profite pour la goûter", lance ce client. Cet ancien boulanger est, lui aussi, venu en acheter : "je connais la qualité du pain et elle est très bonne, et je viens ici pour justement rechercher la qualité". Un bon sandwich, c'est avant tout un bon pain, et Valentin Lecœur est ravi de voir son travail récompensé. Avec ce dernier aux fourneaux, cette boulangerie et leurs sandwichs ont encore de beaux jours devant eux.