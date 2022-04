Hausse du prix du papier : comment les journaux font face

Comme les quotidiens nationaux, la presse locale fait face à un nouveau défi. Le prix du papier a doublé depuis un an. A minuit, les rotatifs se mettent en route pour imprimer les 30 000 exemplaires de la Charente libre. Chaque nuit, dix bobines, soit six tonnes de papier, sont utilisées. "Le papier, aujourd'hui, nous coûte 750 000 euros. Il y a un an c'était la moitié moins. Il y a aussi en même temps les encres, les plaques qui, elles aussi, ont pris entre 30 et 40% depuis un an", explique Armel Le Ny, rédacteur en chef de la Charente libre. Ce mardi matin dans les locaux du journal, c'est l'heure de la conférence de rédaction. A termes, il faudra certainement augmenter le prix. Mais dans les rues d'Angoulême, les lecteurs sont prêts à soutenir leur quotidien. Dans le département voisin à Agen, Le Petit Bleu, lui, n'augmentera pas ses prix pour l'instant grâce à l'attachement de ses lecteurs et à une hausse de ses ventes pendant le confinement. Actuellement, il coûte un euro. C'est le journal le moins cher du pays. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier