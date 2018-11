Hausse des prix du carburant : la colère s'amplifie

Dans de nombreuses régions du pays, la voiture reste le seul moyen de se rendre au travail. A Verneuil-sur-Vienne, en Haute-Vienne, les automobilistes subissent de plein fouet la hausse des prix de l'essence et du gazole. Certains ont même dû limiter leurs déplacements personnels afin de réduire les dépenses. L'augmentation des prix du carburant est dans toutes les conservations dans ce village. Dans les quatre coins du pays, une grande mobilisation est prévue le 17 novembre 2018 contre celle-ci. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.