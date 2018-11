Hausse des prix du carburant : Jean-Luc Mélenchon appelle à la manifestation

En meeting le 8 novembre 2018, Jean-Luc Mélenchon a clairement affiché son soutien à la mobilisation contre la hausse des prix du carburant. "Le 17 novembre est une auto-organisation populaire dont je souhaite le succès", a affirmé le président de la France insoumise. "On me dit : il y a des fachos là-dedans. Oui, oui, il y en a partout. Et il y a aussi beaucoup de fâchés qui ne sont pas fachos. Cette colère est juste", a ajouté ce dernier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.