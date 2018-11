Hausse des prix du carburant: les petites stations-service en "voie d'extinction"

Les stations-service indépendantes et municipales de Saint-Laurent-sur-Gorre et Sainte-Féréole connaissent une baisse de fréquentation depuis que les prix du carburant à la pompe ont augmenté. La concurrence est davantage rude avec les tarifs à prix coûtant pratiqués par les grandes surfaces. En perte de clientèle, certaines de ces stations risquent à cet effet de fermer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.