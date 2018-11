La hausse des prix du carburant surcharge les commerçants ambulants

Face à la hausse des prix du carburant, les commerçants ambulants ont dû revoir à la baisse leurs marges. Certains doivent parcourir des centaines de kilomètres par jour pour vendre leurs produits. Une hausse qui vient alourdir leurs charges et qui les contraint à faire des choix comme celui d'annuler des commandes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.