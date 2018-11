Hausse du prix des carburants : à la rencontre des Français en colère dans l'Aube

Beaucoup de Français sont mécontents face à la hausse du prix des carburants, notamment dans l'Aube. Le député LREM de ce département, Grégory Besson-Moreau, est allé à leur rencontre. Pour Sylvie Ouillier par exemple, une commerçante qui parcourt quotidiennement les marchés de l'Aube, la facture à la pompe est de plus en plus salée. Il faut savoir que le cours du pétrole ainsi que les taxes sont à l'origine de cette hausse du prix des carburants. Grégory Besson-Moreau, lui, insiste donc sur les primes pour ceux qui ont décidé de changer de voiture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.