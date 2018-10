Hausse des prix des carburants : les automobilistes renoncent à faire le plein

La hausse des prix des carburants se fait sentir sur le budget des ménages. Pour certains, le plein d'essence équivaut déjà à la valeur des achats de la semaine. Pour ne pas grever un peu plus leur porte-monnaie, beaucoup d'automobilistes préfèrent désormais acheter du carburant en petites quantités. D'autres n'hésitent pas à faire la queue dans les stations qui affichent des prix plus bas. A la veille d'un grand départ en week-end, la grogne monte sur les réseaux sociaux. Une pétition comptant plus de 300 000 signatures est lancée pour demander au gouvernement de faire un geste pour soulager les ménages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.