La hausse des prix des carburants exaspère les automobilistes

La flambée des cours du pétrole associée à la hausse des taxes sur les carburants provoque un ras-le-bol chez les automobilistes. Et cela pourrait aboutir à une manifestation nationale le 17 novembre 2018. En effet, dans les stations-service, les usagers sont de plus en plus indignés. En un an, le prix du gasoil a augmenté de 23%, contre 14% pour celui de l'essence. Pour minimiser les dépenses, les automobilistes essaient de limiter les vitesses et de réduire les trajets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.