Hausse du SMIC : comment ça marche ?

A partir de janvier 2019, le SMIC augmentera de 100 euros par mois. Il s'agit de la plus forte hausse jamais accordée aux smicards. Elle concernera près de deux millions de salariés. D'où proviennent ces 100 euros ? Qui sont éligibles à cette nouvelle disposition ?