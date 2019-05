Hausse des tarifs de l'électricité : des foyers indignés et désemparés

La hausse de la facture d'électricité est faramineuse depuis dix ans, et elle se poursuit. Les tarifs vont augmenter de 5,9% en moyenne dès le 1er juin 2019, mettant à mal 25 millions de foyers. Dans le Bas-Rhin, les ménages sont à la fois consternés et indignés. Malgré quelques aménagements pour faire baisser leur consommation, rien n'y fait. Cette nouvelle augmentation représenterait environ 85 euros de plus par foyer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.