Haut-Karabakh : des villes fantômes évacuées en urgence

Ils ont tout laissé derrière eux. Des poussettes, du mobilier, et des voitures ont été abandonnés au milieu du silence, c'est tout ce qu'il reste de Stepanakert. Sur ces images satellites, regardez la capitale du Haut-Karabakh peuplée de 55 000 habitants, il y a encore quelques jours. Ce mardi, la ville est intégralement vidée de sa population. Lundi, plusieurs équipes de journalistes escortées par les forces azéries sont parvenues à rentrer dans la capitale désertée. Sur ce mur, un graffiti leur indique le "Karabakh et Azerbaïdjan". Dans les rues, il y a des soldats russes qui étaient chargés du maintien de la paix dans la zone. L'occupant azéri, lui, est encore très peu visible. L'exode des habitants lui se poursuit en direction de l'Ouest. On estime aujourd'hui que 100 000 Arméniens, plus de 80% de la population du Haut-Karabakh, ont fui le territoire par crainte de représailles. TF1 | Reportage A. Bourdarias, F. Jolfre