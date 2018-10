Haute-Garonne : le Collège d'Aspet proteste contre le sureffectif

Bâti au début des années 80, le collège d'Aspet, en Haute-Garonne, peut accueillir 25 élèves par classe. Mais en 2017, les effectifs ont connu une hausse de 10%. Dans cet établissement, les salles de classe sont trop petites, inadaptées et surchargées. Pour protester contre le sureffectif, le collège est à l'arrêt depuis le début de la semaine du 8 octobre 2018. Pétitions, distributions de tracts et blocage du collège... les actions se multiplient en attendant la réponse du Rectorat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.