Le verglas de Haute-Garonne

Au lever du soleil ce lundi, les habitants du Salies-du-Salat (Haute-Garonne) ont profité d'un paysage magique. Une carte postale très rare dans ses plaines. Mais quand il s'agissait de partir au travail, c'était une toute autre affaire. Avec moins de six degrés, la neige sur les routes s'était transformée en verglas. Pour y faire face, il a fallu rouler prudemment et éviter les freinages. Les plus courageux ont même enfourché leur vélo. Par précaution, les transports scolaires ont été suspendus dans le sud de la Haute-Garonne ce lundi matin. Les parents ont donc dû s'organiser pour déposer leurs enfants. Comme attendu, le verglas a fait quelques retardataires. Dans les communes voisines, les saleuses tournent à plein régime. Les agents vont parcourir plus de 100 kilomètres de petites routes. Pour les piétons aussi, se déplacer est périlleux. En tout cas, les températures devraient se radoucir dès ce mardi. La fin des galères, certes, mais à Salies-du-Salat, chacun regrettera le décor enneigé.