Haute-Garonne : les pluies menacent la qualité du blé

C'est la récolte du blé à Villefranche-de-Lauragais, en Haute-Garonne. Le fruit d'une année de dur labeur pour les producteurs. A cette occasion, les moissonneuses-batteuses parcourent les centaines d'hectares de champs. Cependant, la saison n'a pas été très bonne avec les pluies de printemps et celles qui menacent encore la région en ce début de l'été. Celles-ci risquent fortement d'altérer la qualité du produit. Les céréaliers doivent alors redoubler d'effort pour maintenir le rythme des moissons.