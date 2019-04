Haute-Loire : les écarts de températures entre le matin et l'après-midi se font ressentir

Avec des températures très basses en matinée, les gelées matinales sont réapparues. A La Chaise-Dieu, les bonnets et les gants ont été ressortis. Dans les commerces, les conditions météorologiques animent les discussions. Le matin, vers 9 heures, la température tourne aux alentours d'un degré mais retrouve des valeurs printanières dans l'après-midi, avec un bond d'une quinzaine de degrés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.