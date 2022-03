Haute-Loire : le covoiturage comme solution

Dans le petit village de Costaros (Haute-Loire), si les habitants se mettent au covoiturage, c'est avant tout grâce au système D. Depuis que leur budget essence a doublé, Mélanie, Chantal et Sylvie ont décidé de prendre les choses en main. En partageant leur véhicule, ces trois mères de famille économisent ainsi, au moins un plein d'essence par mois. Ce covoiturage est possible, car leurs horaires de travail correspondent. "On est toutes les trois dans la même galère, on fait le même trajet, donc cela paraissait comme une évidence", expliquent-elles. Même lorsqu'il faut patienter pour attendre son collègue à la sortie, cela vaut le coup pour Maxime. "Ça fait une économie d’à peu près 140 euros par mois", dit-il. Dans ce centre de tri, une dizaine de postes y ont mis en place leur propre système de covoiturage. Aujourd'hui, Maxime et Aurélien ont fini leur tournée en même temps, ils feront donc la route ensemble. En milieu rural, depuis les premières hausses records des prix des carburants, il y a un mois, le nombre de covoitureurs a doublé. TF1 | Reportage E. Vinzent, B. Ghorchi