Haute-Loire : un passionné de pêche propose des stages familiaux

La pêche est une activité qui s'apprend et se pratique en famille. C'est en tout cas ce que pense Fabien Mercier, guide de pêche en Auvergne. En effet, ce passionné a mis au point des stages en famille pour permettre à un père et son fils de perfectionner leur technique, mais également de resserrer leurs liens familiaux. Ce guide connaît également les bons coins pour pêcher à la mouche des truites sauvages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.