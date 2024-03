Haute Maurienne : dernier arrêt avant l'Italie

Dans les yeux du villageois du XVIIe siècle à celui d'aujourd'hui, la même lumière. Sur cette route qui mène à l'Italie, le baroque a répandu son or. Un monstre de pierre, les forts de l'Esseillon font depuis le XIXe siècle l'entrée de la Haute Marienne. Le but était de barrer la route menant au col de Mont-Cenis aux Français dès Napoléon Ier. Dans le village voisin de Val-Cenis, on prépare une autre munition : le bob. Bober, c'est ici une religion depuis 1924. Et les Jeux olympiques de Chamonix ont propagé la fièvre de la glisse. Le col de Mont-Cenis, un col millénaire, c'est pour Simone, 81 ans, toute une histoire qu'elle conte tous les jours. Depuis l'antiquité et son franchissement par les éléphants d’Hannibal, puis les chevaux de Napoléon, les cyclistes, sans oublier les artistes, rien ne semble arriver à ses pieds. Dans les ruelles étroites de Bonneval-sur-Arc, un clocher protège 250 habitants. La nature est le seul maître des habitants. Certains hivers comme en 2018, le village est emmuré sous huit mètres de neige. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell