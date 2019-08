Haute-Savoie : c'est déjà la rentrée des classes !

Si la plupart des enfants ont encore une semaine de vacances, certaines écoles dans le département de la Haute-Savoie ont décidé de reprendre les cours ce 26 août 2019. Une rentrée anticipée qui permettrait de libérer huit mercredis matins pendant la période hivernale. Outre quelques réticents, parents et élèves s'y retrouvent. Pour ces derniers, c'est l'occasion de revoir les copains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.