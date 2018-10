Haute-Savoie : des lettres datant de la Première Guerre mondiale retrouvées dans un chantier

Près de 1.500 lettres ont été découvertes dans un chalet de montagne en plein travaux en Haute-Savoie. Et pas n'importe lesquelles puisque celles-ci datent de la Grande Guerre. Sous un plancher a été découverte notamment une correspondance entre quatre frères soldats et leurs parents. Un véritable trésor qui peut changer notre regard sur l'histoire. Ces lettres ont bouleversé le cœur des familles auxquelles elles étaient destinées et qui les ont lues pour la première fois. D'ailleurs, le village de La Clusaz tout entier a été ému par cette étonnante découverte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.