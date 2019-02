Haute-Savoie : les montagnes attirent de nombreux touristes

Les élèves de la zone A et B sont en vacances cette semaine du 18 février 2019. Beaucoup de vacanciers se rendent en montagne pour profiter de l'air printanier et du soleil. A Abondance, en Haute-Savoie, le beau-temps fait sourire aussi bien les commerçants que les touristes. Les paysages au long de la rivière, qu'ils ne manquent pas de prendre en photo, sont dignes d'une carte postale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.