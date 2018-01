Haute-Savoie : une importante avalanche s'est déclenchée aux Houches

Ce 9 janvier 2018, une avalanche s'est produite vers 7h45 dans le couloir du Bourgeat au-dessus des Houches. Une quarantaine de chalets ont été touchés dont certains se sont écroulés mais aucune victime n'a été déplorée. Des dizaines d'arbres ont été couchés puis ensevelis par l'avalanche. Une trentaine de pompiers sont sur place et participent au déblaiement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.