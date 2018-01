Haute : la vache égérie du salon de l'agriculture 2018

Avec sa robe froment de teint beige et roux, ses cornes en lyre, le bout de la queue et des oreilles noirs et ses yeux maquillés, Haute a tout de l'aubrac. Elle est bichonnée par son éleveur qui lui donne une douche tous les jours lorsque certains humains ne font pas pareil d'après lui. Sa démarche, toujours la tête haute, convient bien à son status. L'égérie a six ans et a déjà donné naissance à 4 veaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.