Hauteluce, un petit paradis savoyard

Un clocher, quelques chalets blottis dans un hiver immaculé, un joyau baroque... on pourrait se croire au paradis à Hauteluce, en Savoie. Un paradis autrefois déserté mais qui se repeuple aujourd'hui. Non loin de l'église, un café fermé il y a dix ans rouvre ses portes pour les 700 habitants de la commune. Enfin, à quelques kilomètres du bourg, on retrouve ceux qui ont choisi de s'isoler dans leur hameau où le temps s'est arrêté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.