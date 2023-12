Hautes-Alpes : après le passage du torrent de boue

Des centaines de produits sont ensevelis sous une épaisse couche de boue. Le propriétaire de ce supermarché tente de se frayer un chemin entre les rayons détruits pour constater les dégâts. C'est le résultat du torrent violent qui a déferlé vendredi dans les rues de Guillestre. Une partie de la marchandise a été emportée par la crue d'un cours d'eau. Environ 150 millimètres de précipitations tombées en seulement quelques heures. La nuit dernière, une quinzaine d'habitants évacués ont dû dormir dans cette salle. "On pense quand même à notre maison, voir si tout va bien. On n'a pas de réseau, on n'a rien donc c'est un peu angoissant", confirme une sinistrée. Ce samedi matin, la plupart ont pu regagner leurs maisons et commencent déjà le nettoyage. Pour les aider, d'importants moyens sont mobilisés. À Guillestre, plusieurs centaines de foyers sont encore privés d'électricité à la mi-journée. TF1 | Reportage J. Quancard