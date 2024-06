Hautes-Alpes : des campings et des routes dévastés

À Vallouise ce samedi matin, les habitants se réveillent groggy et constatent les dégâts. "Ça fait 40 ans que je suis là et on avait jamais vu ça", affirme un habitant. En moins de 24 heures, 60 à 80 millimètres d'eau sont tombées, ici la chaussée n'a pas résisté à la force du torrent. Une voiture a été emportée par les eaux. Quelques mètres plus loin, un camping reste inondé, le court de tennis est noyé, les 160 vacanciers ont dû être évacués. Tous attendent de pouvoir récupérer leurs affaires et partir. Pour ce couple d'Anglais, les vacances sont gâchées. "On devait encore rester trois semaines", disent-ils. Dans ce village situé dans le massif des Écrins, les professionnels du tourisme tentent de garder le sourire. La saison estivale débute avec des annulations. "On subit, on va s'adapter, il n'y a pas de soucis", lance Christelle Rivière, gérante d'hôtel. Les travaux pour réparer la chaussée ont débuté. Selon les prévisions, il devrait encore pleuvoir en fin d'après-midi. Ici, la vigilance reste de mise. TF1 | Reportage S. Boujamaa, É. Pépin