Hautes-Alpes : des villages isolés par la tempête

Le sol de sa maison est encore couvert de boue. Marie-Ange, une habitante des Andrieux (Hautes-Alpes), est sous le choc. Dans son salon, l’eau s’est engouffrée et a tout inondé. Son garage est encore sens dessus dessous. Elle a pu être hébergée par les voisins pour la nuit. Aujourd’hui, ils viennent l’aider à nettoyer avec les moyens du bord. Le cours d’eau, la Séveraisse, est sorti de son lit vendredi. Une digue conçue spécialement pour protéger le hameau a cédé sous la pression. Pour les habitants, l’inondation a été très rapide. Raclette en main, les pompiers passe chacune des six maisons touchées à grande eau. Ils vont nettoyer et sortir ce qui reste à sauver. Plus loin, à Orcières (Hautes-Alpes), un pont a été emporté par le torrent. Plusieurs axes routiers sont fermés, ensevelis par des éboulements. Au bout d’une route dans les alpages, les bergers sont désormais coupés du monde. Dans plusieurs foyers des Hautes-Alpes, l’eau du robinet est non-potable depuis hier. TF1 | Reportage P. Géli, S. Fargeot