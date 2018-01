Hautes-Alpes : les pompiers sont à l'affût des risques d'avalanche

Il neige de plus en plus fort dans le Queyras. A tel point que certaines toitures ont cédé sous le poids de cette masse blanche. Les secours vont être présents pour un moment encore dans cette vallée car les risques d'avalanche sont très élevés. Ils ont pour mission de sécuriser des villages qui doivent être isolés au moins pendant 48 heures. Les chasses-neige circulent quant à eux depuis la nuit dernière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.