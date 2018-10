Hautes-Côtes de Beaune : à la découverte des vagues dorées de la Côte-d'Or

La Côte-d'Or n'a jamais aussi bien porté son nom, avec des vagues dorées qui inondent les coteaux depuis quelque temps. La quiétude, l'air pur et les couleurs de l'automne incitent à aller passer quelques jours du côté de Nolay, dans les Hautes-Côtes de Beaune. Derrière ses falaises calcaires, certains viennent se ressourcer dans la sérénité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.