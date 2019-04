Hautes-Pyrénées : de l'agneau de Barèges-Gavarnie pour le déjeuner pascal

En cette semaine pascale, une recette d'agneau s'impose. Dans les Hautes-Pyrénées, on apprécie particulièrement la viande d'agneau de Barèges-Gavarnie. Pour la sublimer, rien de tel qu'une recette simple mais savoureuse. Saisie à l'extérieur, rouge à l'intérieur, cette viande tendre s'accompagne de haricots du jardin et de grenailles comme le veut la tradition. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.