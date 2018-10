Hautes-Pyrénées : le haricot tarbais, un produit de qualité du terroir

En Bigorre, le haricot tarbais fait partie du paysage et pousse sur des filets, dans la plaine, avec vue sur les Pyrénées. Il pousse traditionnellement avec le maïs. Ensemble, ils forment une végétation presque tropicale. La culture de ce haricot était courante dans toutes les fermes. Il faisait le bonheur des amateurs de cassoulet et promettait de bons plats paysans. D'ailleurs, pour préparer une estafette, il vous faut du haricot tarbais et un collier d'agneau des Pyrénées. La palette gustative du haricot tarbais est aussi large que la chaîne des Pyrénées, elle vous donne l'eau à la bouche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.