Hauts-de-France, la région qu'on ne quitte pas

Sur le marché de Bergues ce lundi matin, il suffit de tendre le micro pour que les habitants aient très envie d'affirmer qu'ils n'ont jamais imaginé quitter leur région. Ils y sont d'ailleurs viscéralement attachés. "J'ai toujours vécu ici, donc ce serait difficile pour moi de quitter la région. Je suis trop attachée à ma famille, aux gens", lance une habitante. Puis nous rencontrons Doriane. Elle vend des poulets. Elle est Dunkerquoise, pur sucre. "On n'a pas besoin de soleil pour être bien. On est chaleureux dans le cœur, donc on est bien à Dunkerque", témoigne-t-elle. Pourquoi quitter une région si conviviale ? Ici, lorsqu'on boit un verre au comptoir, on n'est jamais à l'abri de nous faire des copains en quelques minutes. C'est aussi simple que ça, un fort attachement aussi à la famille. Lorsqu'elle vous accueille chez elle, Suzelle vous offre tout de suite des gaufres et un café. "On aime bien partir et on aime bien revenir", affirme-t-elle. Être ensemble à la maison, voilà le plus important. Cécilia, elle, est revenue à Dunkerque il y a quelque temps. Ici, les traditions et le carnaval, c'est une formidable madeleine de Proust. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette