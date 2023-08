Hawaï : des sinistrés livrés à eux-mêmes

Il y a encore une semaine, c'était un centre commercial avec ses boutiques et ses restaurants. Aujourd'hui, c'est un lieu d'aide et de partage pour les victimes de l'incendie. Apu coordonne une trentaine de volontaires qui vient ici tous les jours. "Il n'y a que des bénévoles ici, ils font ça sur leur temps libre, à leurs frais", explique-t-il. Dans les files d'attente, des habitants meurtris qui ont désespérément besoin d'aide. Alors que les recherches se poursuivent et que les autorités sont critiquées pour avoir mal géré la crise, ces initiatives citoyennes sans aide du gouvernement se multiplient sur l'île de Maui. Un peu partout, autour des zones dévastées, même les plages paradisiaques se sont transformées en centres d'aide humanitaire. Nous y rencontrons Elizabeth. Elle a perdu deux sœurs et un frère dans cette catastrophe. Aujourd'hui, sans logement, elle est venue chercher des habits sur ce stand. "J'ai le cœur brisé, mais je sais que ma sœur me dirait de rester forte", confie-t-elle. Une générosité qui définit le peuple hawaïen selon Elizabeth et une entraide indispensable pour tenter de guérir les plaies des habitants de Maui. TF1 | Reportage A. Bourdarias, D. Bordier, Q. Trigodet