Une société de food-trucks transforme ses camionnettes en laboratoires de dépistage ambulants

Dans le Nord, un fabricant de food trucks entend transformer ses camionnettes en unité mobile de prélèvement. Hervé Diers, fondateur et PDG d'Hedimag, a décidé de mettre ses compétences au service de la lutte contre le Covid-19. Son projet a permis de sauver ses 50 salariés, mais également de réaliser un dépistage de masse. Ces laboratoires mobiles parcoureront les routes du département afin de réaliser des milliers de tests. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.