Heining-lès-Bouzonville : place à la fête jusqu'au mardi gras

Tous les week-ends jusqu'au 5 mars 2019, jour du mardi gras, la Lorraine va vivre au rythme des soirées cabarets et des bals costumés. A Heining-lès-Bouzonville, en Moselle, les Kappensitzung sont montés sur scène pour animer la salle de spectacle le week-end du 16 février. Chansons et sketchs ont été au programme. L'occasion pour tout le monde de se décontracter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.