Hélène Ségara : un nouvel album avant une tournée à la rentrée

Mélancolie, spiritualité et glamour composent ce nouvel album d'Hélène Ségara. La chanteuse dénonce ici le monde virtuel qui nous envahit et nous noie dans l'illusion. "C'est vrai qu'il y a eu un désir d'aller vers une espèce de bande sonore un peu cinématographique, mais à la fois avec des sons actuels qui nous projettent dans notre société actuelle", raconte la chanteuse. À Paris, lors d'une répétition avec sa pianiste, la chanteuse teste la douceur de sa voix. Déjà 25 ans de carrière et de succès pour celle qui fut Esméralda dans le spectacle de Charles Talar, "Notre-Dame de Paris". "J'ai toujours ce côté bohème. Ça sera jamais oublié et ça fait partie de ma construction. Je ne veux pas et ne peux pas renier", explique Hélène Ségara. Et dans son nouvel album, il y a onze nouvelles chansons qui devraient surprendre son public.