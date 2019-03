Hellemmes : les Ch'tis ont remis leur bonnet

Si l'arrivée du printemps est pour bientôt sur la Côte d'Azur et en Corse, ce n'est pas le cas dans le nord du pays. À Hellemmes, il y a du soleil, il y a du vent, des giboulées, parfois même de la grêle. Après un mois de février qui a battu tous les records d'ensoleillement, place à une météo exécrable et changeante, ni plus ni moins qu'un mois de mars classique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.