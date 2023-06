Hellfest, le choc des cultures

À 88 ans, Claude est né à Clisson et n'écoute pas de hard-rock. Depuis plusieurs années, il s'est habitué à la venue de ces fans de métal, et il les attend. Au Hellfest, il faut faire preuve de souplesse. Savoir applaudir en rythme et avoir les tympans solidement accrochés. Cette année encore, les fans de métal sont au rendez-vous, près de 250 000 personnes sont attendues ce week-end. De leur côté, à 70 ans, premier festival pour ce couple de Parisiens. Une première aussi pour la SPA qui tient un stand. Ici, on peut acheter des articles ou encore adopter des chiens ou des chats sur photos. À quelques centaines de mètres du festival, chez un propriétaire, on est en plein débat sur les groupes à ne pas manquer. Depuis plusieurs années, Philippe accueille des festivaliers dans son jardin. Il s'est mis au hard-rock dès le premier Hellfest. Dans le bourg de Clisson, habituellement paisible, les fans de métal ont aussi investi les ruelles historiques. Dans un bar, la terrasse est remplie. À Clisson, le Hellfest fait désormais partie de la commune. TF1 | Reportage N. Hesse, F. Bourdillon