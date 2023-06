TÉMOIGNAGE - Henri, le héros qui a repoussé l'assaillant

Jeudi, on l'appelait seulement "l'homme au sac à dos", celui qui a pourchassé l'assaillant. Ce vendredi, voilà Henri, le héros, aussi courageux que modeste. "Il ne faut pas me traiter comme un héros national, parce que j'ai agi comme tous les Français auraient et devraient agir." Pourtant, au milieu des passants, de ceux qui appellent les secours et de ceux qui filment, c'est Henri, 24 ans, qui se dresse face à l'assaillant. "Quand j'ai vu qu'il s'agissait d'une véritable agression au couteau, j'ai débranché mon cerveau et j'ai agi par instinct. C'était intolérable de voir des enfants sans défense se faire attaquer de cette manière. Au final, ce n'était pas pour moi que je l'ai fait, c'était pour les autres". Cependant, face au couteau, Henri n'est armé que de son courage et de son désormais fameux "sac à dos". Henri réussit à ralentir, à freiner et à perturber l'agresseur, en ne reculant pas face à lui. Quand on lui demande comment il va, le jeune homme décide de se montrer humble et répond à nouveau, en ne parlant pas de lui, mais des autres. Henri rencontrera Emmanuel Macron ce vendredi. TF1 | Reportage F. Litzler, F.X Ménage, F. Moncelle