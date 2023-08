Hérault, balade insolite dans l'arrière-pays

Pas besoin de rouler plus longtemps pour apercevoir la Lergue, cette rivière nourrit par les eaux du lac Salagou. Au début, c'est calme, mais sur un parcours de quatre kilomètres, c'est intense. Maintenant, cap vers l'est. En longeant la vallée de l'Hérault, s'offre à nous, Saint-Guilhem-le-Désert. Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, le Pont du Diable. Et moins connu, Saint-Jean-de-Fos, avec son église au toit d'argile vernissée, authentique village de potiers depuis le XIVe siècle. De nos jours, il en reste une douzaine. Plus nous remontons les terres, et plus les chemins nous étonnent. 50 kilomètres plus au nord, c'est encore un autre monde, vertigineux. Des vacanciers découvrent pour la première fois le Cirque de Navacelles. Nous les retrouvons pour une excursion exotique. Nous avons retrouvé nos yeux d'enfants durant cette escapade insolite dans les terres. Et demain, nous ferons un tour sur la côte. TF1 | Reportage D. de Araujo, A. Ponsar