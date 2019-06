Hérault : la cueillette des pêches a commencé

Les toutes premières pêches de la saison sont arrivées à Canet, dans l'Hérault. Malgré un printemps très sec, elles sont à la fois fraîches et juteuses. Une redécouverte douce et sucrée pour les clients qui achètent le kilo à seulement 3,90 euros. Pour les producteurs, c'est la récompense d'une année de dur labeur. Les sept hectares de pêchers de leur exploitation donneront 49 tonnes de fruits, pour une cueillette qui s'étalera jusqu'en août 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.