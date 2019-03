Hérault : le montage des paillotes annonce l'été

Sur les plages de l'Hérault, les habitants rêvent d'été en plein mois de mars. Les premières paillotes sont déjà en cours de construction. Pour certains, l'enthousiasme n'y est pas, car le moment venu, ils devront partager la plage avec les baigneurs et les enfants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.