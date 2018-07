Hérault : SNSM, CRS et pompiers assurent la sécurité sur les plages

Si la sécurité est importante sur les routes, il en est de même pendant l'été au bord de la mer. Cette année, 7 000 secouristes de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) vont assurer la tranquillité des vacanciers. A Carnon, dans l'Hérault, en plus de prévenir les risques rencontrés par les baigneurs, les sauveteurs en mer gèrent également les accidents du quotidien : malaises, piqûres, coupures ou autres. Pendant toute la saison, SNSM, CRS et pompiers seront aux aguets sur les plages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.